كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، تتضمن تقديم عتاد عسكري وبرنامج تدريبي شامل للمملكة بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لـ”رويترز”، أن الصفقة أبرمت خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط في مايو الماضي، وتأتي في إطار صفقة عسكرية بين البلدين بقيمة 110 مليارات دولار، تتضمن منظومة رادارات تشمل 26 جهاز رادار، بجانب ذخائر ودعم فني للقوات السعودية.
وبحسب وكالة التعاون الدفاعي الأمني، المختصة بمبيعات الأسلحة الخارجية، فإن عقداً منفصلاً أبرم ضمن الصفقة المذكورة يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل للقوات السعودية بقيمة 750 مليون دولار، يشمل تدريباً عسكرياً احترافياً على الطلعات الجوية وتعليماً للغة الإنجليزية.
وأشارت الوكالة إلى أنها أخطرت الكونجرس بالصفقتين العسكريتين مع المملكة، إلا أن المجال متاح لمدة 30 يوماً أمام نواب الكونجرس للاعتراض وعرقلة إتمام الصفقة، وهو أمر نادر الحدوث.
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