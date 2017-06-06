أصدر المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج توصيات بتعيين وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من المبتعثين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في الجامعة في الجلسات السابعة والثامنة والتاسعة، وقد شملت التوصيات الموافقة على تعيين الدكتور / ياسر بن حمد عبدالعزيز العاصم على وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون ( تخصص تشريعات الاستثمار) بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، والدكتور/ فهد عبدالرحمن بن سمير الحربي على وظيفة أستاذ مساعد بقسم (تخصص تقويم الأسنان) بكلية طب الأسنان بالخرج، والدكتورة/ شريفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب, على وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية (تخصص الأدب العربي القديم) بكلية التربية بالدلم, والدكتور/محمد بن عامر الصويغ على وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية تخصص (الأدب والنقد) بكلية التربية بالخرج, والدكتور/أحمد بن محمد عبدالرحيم عسيلان على وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي (تخصص تأهيل أمراض القلب) بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج, والدكتور/سعود بن فهد السبيعي على وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلاج الطبي والتأهيل الصحي (تخصص تأهيل اضطرابات التوازن) بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج, والدكتور/عبدالله بن علي الفيفي على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية تخصص (اقتصاديات الدواء ومخرجات البحث الإكلينيكي) بكلية الصيدلة بالخرج, والدكتور / عادل بن باجد بصيص على وظيفة أستاذ مساعد بقسم هندسة البرمجيات (تخصص هندسة البرمجيات) بكلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج, والدكتور/ خالد مبارك القحطاني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات (تخصص إحصاء تطبيقي) بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج, والدكتور / أحمد عبدالله البدراني على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنية (تخصص غدد صماء وسكري) بكلية الطب, والدكتورة / رند سليمان اليحيى على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنية (تخصص أمراض جلدية) بكلية الطب, وكذلك أوصى المجلس بنقل خدمات وتعيين الدكتور/ لفاي بن لافي السلمي على وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية (تخصص علم المعاجم) بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج, والدكتور إبراهيم بن محمد الأسمري على وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية (تخصص مناهج وطرق تدريس علوم) بكلية التربية بوادي الدواسر.
وأشار الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مدير الجامعة المكلف ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس المجلس العلمي بأن المجلس وافق على ترقية الدكتور/ سعيد أحمد أبو ضيف ,الأستاذ المساعد بقسم الإنجليزية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور / محمد أفروز بخت ,الأستاذ المساعد بقسم علم الأدوية بكلية الصيدلة بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور/ خالد بن عبدالرحمن العسكر , الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور / عبدالله سليمان محمد السعيد, الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور/ رجب كمال عبدالمحسن, الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور / فواز حسن إبراهيم شحادة الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بوادي الدواسر إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور / محمد جافيد أنصاري الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور / عمر الفاروق حسين ، الأستاذ المساعد بقسم تقنية الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور /عبدالوهاب بن علي ابودرمان الأستاذ المساعد بقسم العلوم الطبية الأساسية بكلية الطب بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور /عبدالملك بن صالح التميمي الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور/ إيهاب أحمد السيد الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور /محمد سيد عبداللطيف الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية بوادي الدواسر إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور/ محمد بن سالم المهيزع الأستاذ المساعد بقسم إصلاح الأسنان بكلية طب الأسنان إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور/ محمد بن صالح يوسف الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور/ مراد مصطفى شحاده عرار الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتور/ أنور محمد الشروف الأستاذ المساعد بقسم تقنية الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى رتبة أستاذ مشارك, والدكتورة/ أسماء عبدالرحمن الشيخ الأستاذ المساعد بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالخرج إلى رتبة أستاذ مشارك.
كما وافق المجلس على تشكيل لجان لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقيات ولتحكيم الكتب وصرف مكافآت بدل التميز والمهام العلمية والتفرغ العلمي والاستقالة لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من المواضيع ذات الصلة باختصاصات المجلس العلمي .
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