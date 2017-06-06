كَشَفَتْ دراسة بريطانية حديثة عن فائدة وِقَائِيّة لزيت الزيتون تتمثل في قدرته على حماية الدماغ من الأورام الخبيثة، وتَشْمَل فوائد زيت الزيتون: حماية القلب والشرايين، وتحسين وظائف الدماغ، وضبط الوزن.
وترجع هذه الفائدة إلى حمض الأوليك، وهو أحد الدهون الصحية التي يحتوي عليها زيت الزيتون، حيث تَبَيَّنَ أنه يوقف نمو الخلايا السرطانية في هذا الجزء من الجسم.
وبِحَسَبِ الدراسة التي أجريت في جامعة أدنبرة ونشرتها دورية “موليكولار بيولوجي” يساعد استخدام زيت الزيتون بشكل يَوْمِيّ في الطهي على وقاية خلايا الدماغ من الأورام السرطانية.
وأَظْهَرَتِ الأبحاث أن حمض الأوليك يمنع تحوّل بروتينات معينة في الدماغ إلى ورم خبيث؛ ولا يعني ذلك توفير وقاية كاملة ضد السرطان، لكن وَفْقَاً لما تَبَيَّنَ يستطيع هذا النوع من الدهون وقف انتشار المرض.وفق “تواصل”.
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