كشفت مصادر صحفية وجود أنباء عن استقالات للعاملين السعوديين والإماراتيين بقنوات “بي إن سبورت” القطرية، وذلك على خلفية قطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر صباح أمس (الإثنين).
وأوضحت المصادر أن الثنائي السعودي نواف التمياط ومحيسن الجمعان أبرز المحللين الراحلين عن القناة القطرية، برفقة المعلق الرياضي فهد العتيبي، مضيفة أن هناك أنباءً أخرى عن رحيل المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي أحد أبرز المعلقين بالقناة.
في السياق ذاته، أعلن لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو عدم استمراره في العمل كمحلل رياضي بالقناة؛ حيث قال في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “الْيَوْمَ فقط أعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بمجموعة قنوات بي إن سبورتس”.وفق “أخبار 24”.
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