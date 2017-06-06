ذكرت مصادر أن لاعبي المنتخب السعودي مهددون بالمعاقبة بالغرامة 30 ألف ريال على كل لاعب، يرفض التصريح لقنوات “بي إن سبورت”، على خلفية الأنباء المتداولة عن منع لاعبي الأخضر من التصريح للقناة القطرية عقب إعلان المملكة قطع علاقاتها مع قطر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عين اليوم”، أن قناة “بي إن سبورت” هي الناقل الرسمي لتصفيات المونديال وتملك حقوق بث مبارياته، وبالتالي لا يحق لأي لاعب الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح لها.
يذكر أن المملكة أعلنت أمس (الإثنين) قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وقررت سحب سفيرها من الدوحة وطلبت من البعثة الدبلوماسية القطرية مغادرة البلاد، كما قررت منع المواطنين من دخول قطر أو المرور عبرها، وأمهلت القطريين الموجودين بالمملكة 14 يوماً للمغادرة.
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