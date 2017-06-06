ذكرت مصادر أن المصلحة العامة للجمارك استثنت السلع الغذائية من قرار منع دخول وخروج البضائع والركاب من وإلى قطر.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الحياة” أن السماح بدخول السلع الغذائية جاء تضامناً مع الشعب القطري.
ويأتي قرار منع استيراد البضائع ودخول الأفراد من وإلى دولة قطر وعبور الشاحنات عبر أراضي المملكة وإليها، تبعاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وفيما يعمل الموظفون السعوديون في منفذ سلوى الحدودي على تسهيل مرور القطريين المغادرين إلى بلدهم والمواطنين القادمين من قطر، استثنى قرار المنع دخول الحجاج القطريين، مؤكداً التزام المملكة بتقديم كافة التسهيلات لهم.
يذكر أن المنفذ البري بين قطر والسعودية يشهد حركة كبيرة من عبور المسافرين السعوديين والقطريين، إذ شهد منفذ أبو سمرة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 5 فبراير الماضيين حسب إحصائيات وزارة الداخلية القطرية عبور 326 ألف مسافر.
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