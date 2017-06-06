قررت الجهات الأمنية بمكة المكرمة حبس المواطن الذي ألقى بأطفاله الثلاثة في الشارع، بالإضافة إلى حبس زوجته، إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن الطفل المنوم في مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، قد تعرض لتعنيف شديد من زوجة أبيه، حيث قامت بربطه بالحبال وتقييد حركته خلال تواجده عندها.
وكانت الجهات الأمنية قد استدعت الأب وزوجته وامرأة أخرى لسماع أقوالهم في القضية، ومواجهتهم بالبلاغ المقدم ضدهم بخصوص تعنيف الأطفال الثلاثة.
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