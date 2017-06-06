نشرت وزارة الخارجية على حسابها بموقع “تويتر” انفوجرافيك يوضح العهود التي نقضتها السلطات القطرية، بعدما التزمت بالوفاء بها مع دول مجلس التعاون.
وأشارت الوزارة إلى أن الدوحة لم تلتزم بوقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والدول العربية، ولم تبعد العناصر المعادية لدول المجلس عن أراضيها، ولم توقف التحريض الإعلامي ضد دول مجلس التعاون ومصر.
وبيّنت أن السلطات القطرية نقضت عهودها مع دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بوقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين واحتضانهم على أراضيها، وعدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد والإعلام القطري للتحريض ضد الدول الخليجية، بالإضافة إلى عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون.وفق “أخبار 24”.
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