وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل، اعتباراً من هذا الشهر، وذلك أثناء استقباله أمراء المناطق.
وأوصى أمراء المناطق، خلال استقباله لهم، بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كان الملك سلمان قد استقبل في قصر السلام بجدة مساء اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الرابع والعشرين، كما استمع إلى إيجاز من الأمير محمد بن نايف ولي العهد، عما تمت مناقشته من موضوعات خلال الاجتماع.وفق “أخبار 24”.
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