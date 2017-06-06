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الملك سلمان يوجه بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل اعتباراً من هذا الشهر

المحتوى السابق المحتوى التالي أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويطالبه بتهدئة الموقف