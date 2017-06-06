أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم (الاثنين) اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح الأحمد طلب من أمير قطر العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد.
وأوضحت أنه طلب منه العمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء، ومؤكدا العمل على دعم مسيرة التعاون الخليجي.
يذكر أن كلاً من السعودية والإمارات والبحرين أعلنوا قطع علاقاتهم مع دولة قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها.وفق “أخبار 24”.
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