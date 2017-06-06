التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ضمن زيارة قصيرة إلى الكويت.
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير خالد الفيصل أوصل لأمير الكويت رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان الأمير خالد الفيصل قد وصل إلى الكويت عصر هذا اليوم، حيث استقبله عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد المبارك الصباح، قبل أن يلتقي بالشيخ صباح الأحمد. وفق “أخبار 24”.
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