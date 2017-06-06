التقطت كاميرات رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي باستخدام الطيران العمودي صورا خلابة للمسجد الحرام خلال عصر هذا اليوم.
وأبرزت الصور التي تم التقاطها من مسافة عالية روحانية الأجواء الرمضانية وجمال المناظر الخلابة للمسجد في ظل أعمال التوسعة والبنايات المحيطة به.
كما رصدت الكاميرات الإدارة الانسيابية في حركة الحشود أثناء توافدهم إلى المسجد الحرام لأداء صلاة المغرب وتناول الإفطار في ساحات البيت العتيق.وفق “أخبار 24”.
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