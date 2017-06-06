أصدرت وزارة الخارجية العمانية، مساء اليوم (الاثنين)، توضيحا حول زيارة وزير الخارجية يوسف بن علوي إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أن زيارة الوزير يوسف بن علوي إلى الدوحة، اليوم الاثنين، هي زيارة خاصة، وليست رسمية.
وأبانت وزارة الخارجية العمانية أن الزيارة كانت مقررة في جدول برنامج الوزير قبل التطورات الأخيرة.
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر قررت جميعا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.وفق “أخبار 24”.
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