ارتفع عدد شركات الطيران التي أعلنت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر، وذلك بعد انضمام شركة طيران الخليج البحرينية إلى الشركات التي أوقفت رحلاتها، وذلك عقب قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة.
وأصدرت شركة طيران الخليج البحرينية بياناً أكدت فيه أنها قررت وقف الرحلات اليومية من وإلى الدوحة، اعتباراً من منتصف ليل يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.
وكان عددٌ من الشركات أعلن سابقاً إيقاف جميع الرحلات من وإلى قطر ابتداءً من صباح اليوم، من بينها الخطوط السعودية.
كما قررت شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدوحة اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، بناءً على تعليمات من الحكومة الإماراتية.
وقالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها ستعلق رحلاتها من وإلى قطر اعتباراً من غد الثلاثاء حتى إشعار آخر.
كما أعلنت شركة فلاي دبي تعليق جميع رحلاتها من دبي والدوحة اعتباراً من غد، وقررت شركة العربية للطيران تعليق رحلاتها بين الشارقة وقطر بدءاً من غدٍ الثلاثاء.
وقامت مصر للطيران بتعليق رحلة متجهة للدوحة، لحين صدور قرار نهائي بشأن إقلاع الرحلات بين القاهرة وقطر.
وقدمت الشركات المذكورة اعتذارها للعملاء، ودعا عدد منها العملاء إلى استعادة قيمة الحجز أو إعادة الحجز على وجهات أخرى بدون اي رسوم.وفق “أخبار 24”.
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