أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات إلى السعودية، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم غدٍ الثلاثاء.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير خيارات بديلة لجميع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم من وإلى المملكة، منها استرداد مبلغ التذكرة أو إعادة الحجز على وجهات أخرى، داعيةً عملاءها للتواصل معها عبر الرقم (0097440230072)، أو زيارة أقرب مكتب مبيعات للشركة، أو زيارة الموقع الإلكتروني للخطوط القطرية.
وكانت المملكة قد أعلنت صباح اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، ومنع العبور في الأراضي والأجواء المياه الإقليمية، فيما أعلنت الخطوط السعودية تعليق رحلاتها من وإلى قطر.وفق “أخبار 24”.
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