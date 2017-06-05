طالبت هيئة النقل العام، اليوم الإثنين، جميع الناقلين بالالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع براً وبحراً من وإلى دولة قطر.
وأكدت الهيئة أن القرار يشمل أيضاً العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية.
جاء ذلك إنفاذاً للبيان الصادر من حكومة المملكة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياة الإقليمية السعودية.
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