أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية بياناً رسمياً أعلنت فيه عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى قطر اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأوضحت الشركة أنه بإمكان الضيوف الذين لديهم تذاكر سفر مؤكدة الحجز من وإلى الدوحة قبل إعلان هذا القرار تغيير وجهات سفرهم، أو استرجاع قيمة التذاكر دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
وكانت شركات طيران الإمارات، والاتحاد، وفلاي دبي، ومصر للطيران وطيران الخليج البحرينية أعلنت إيقاف رحلاتها من وإلى قطر.
يذكر أن كلا من المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، واليمن أعلنت اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب انتهاكات تمارسها قطر في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج