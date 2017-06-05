أعلن ملياردير هندي عن رغبته في الاستحواذ على مستشفيات ومرافق طبية في المملكة، وذلك بعد الإعلان عن خطط الخصخصة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الملياردير “بافاجوثو راجورام شيتي” صاحب شركة “إن إم سي هيلث”، إنه مهتم بالدخول للسوق السعودية والاستثمار فيها، مشيراً إلى أن شركته معنية بتقديم العطاءات لوحدة الرعاية الصحية التابعة للخطوط السعودية.
وأضاف بحسب وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن شركته لا تواجه أي مشكلات مالية على الإطلاق، بل ولديها فائض في التمويل.
يشار إلى أن شركة “إن إم سي هيلث” تتخذ من دبي مقرَّا لها، ومدرجة في بورصة لندن، وتبلغ قيمتها السوقية ستة مليارات دولار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج