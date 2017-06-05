انضمت دولة قطر إلى قائمة الدول التي يُحظر على السعوديين السفر إليها، وذلك بعد قرار المملكة اليوم قطع العلاقات مع قطر وحظر سفر المواطنين إليها، حيث تضم القائمة أيضاً كلاً من: (إيران، والعراق، واليمن، وسوريا، وإسرائيل، وتايلاند).
وبحسب ما أعلنت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق غير مرة، تنتظر مخالفي القرار عقوبة الحرمان من السفر لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام والغرامة 10 آلاف ريال.
وكانت المملكة قد أعلنت صباح اليوم الإثنين قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة معها، وتضمن القرار منع المواطنين السعوديين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.وفق “أخبار 24”.
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