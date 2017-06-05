روى الكاتب زياد الدريس تفاصيل الموقف الشهير المأثور عن الراحل الدكتور عبدالعزيز الخويطر وزير المعارف الأسبق، عندما تولى وزارة المالية بالإنابة لفترة محددة، حيث وقَّع بنفسه على رفض قرار رفعته وزارة المعارف إلى وزارة المالية لاعتماد ميزانية أحد المشاريع.
واستعرض الكاتب، خلال حلقة أمس الأحد من برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، قول الوزير الراحل إنه عندما كان يتولى منصب وزير المعارف وقع على طلب مرفوع لوزارة المالية لاعتماد أحد المشاريع، فوقَّع عليه وزير المالية آنذاك محمد أبا الخيل بالرفض.
وأضاف الوزير الخويطر – بحسب ما يرويه الدريس- أن أبا الخيل وجَّه مسؤولي وزارة المالية بإعداد خطاب اعتذار عن المشروع لوزارة المعارف، وفي أثناء ذلك خرج أبا الخيل في إجازة، فصدر قرار بتكليف الخويطر بمهام وزير المالية بالإنابة.
وأشار الخويطر إلى أنه أثناء توليه مهام وزارة المالية ورد إليه خطاب الاعتذار وعليه تهميش الوزير أبا الخيل بالرفض، فقام بالتوقيع عليه بالرفض، “فأصبحت أنا كوزير للمالية قد وقعت على رفض خطاب لي كوزير للمعارف”.
وكشف الدريس بقية تفاصيل الموقف التي لم تشتهر بين متداوليه، حيث إن الخويطر طلب بعد ذلك من مساعديه بوزارة المعارف إعداد خطاب مفصل لإقناع وزارة المالية بالمشروع، وعندما ورد إليه للرد عليه كوزير للمالية قام بالموافقة عليه، وأرجأه لحين عودة الوزير أبا الخيل، وبعد عودته أخبره بما حصل، فقام الأخير بالموافقة على اعتماد المشروع.
وفق “أخبار 24”.
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