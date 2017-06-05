عقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح العنزي اجتماعا ناقش فيه سير العمل في المشاريع
وقد خرج المجلس بعدة قرارات كان من أبرزها
١- بحث سبل التعاون مع جامعة سطام والاستفادة من مختبر ضبط جودة الإسفلت وتم تكليف الأستاذ طارق المقرن والأستاذ فهد العتيبي للتنسيق مع الجامعة بهذا الخصوص.
٢- طلب انشاء مختبر لضبط جودة السفلتة وإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية للميزانية المقترحة القادمة.
٣- تكثيف الرقابة على المقاولين أثناء أعمال السفلتة .
وتم أيضا مناقشة الاستعدادات لاحتفالات العيد ومناقشة مقر مدينة الحجاج في المحافظة والخروج بعدد من التوصيات.
وقدم رئيس وأعضاء المجلس شكره للبلدية على ما تقدمه في مجال صيانة الشوارع في الفترة الحالية وهذا وقد أكد رئيس المجلس بأن أعضاء المجلس حريصين على تقديم ما من شأنه توفير الخدمات التي تسهم في تقدم العمل البلدي بشكل عام.
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بلدي #الخرج يطالب بمختبر جودة للاسفلت وتكثيف الرقابة على المقاولين
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
عقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح العنزي اجتماعا ناقش فيه سير العمل في المشاريع
عقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح العنزي اجتماعا ناقش فيه سير العمل في المشاريع
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