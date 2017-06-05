نفى مصدر مسؤول بالنادي دخول إدارة القادسية في مفاوضات مع نادي الظفرة الإماراتي ومنافسة الهلال من أجل التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين .
وكان نادي الظفرة الإماراتي قد أعلن يوم الأحد تلقيه عرضاً مغرياً من إدارة نادي القادسية السعودي تطلب من خلاله خدمات المهاجم السوري عمر خربين اعتباراً من الموسم المقبل.
وذكر حساب الظفرة الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” شركة الكرة بنادي الظفرة تدرس عرضاً مغرياً جداً للاعب عمر خربين من نادي القادسية السعودي وإحتمالية الاتفاق بين الناديين تبدو كبيرة”.
يشار إلى أن المهاجم السوري التحق بصفوف الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، واستطاع أن يحقق مع الهلال بطولتي الدوري والكأس.وفق “الرياض”.
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