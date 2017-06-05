قال نادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي (فيفا) ضد مهاجمه سليماني كوليبالي، بداعي سفره المفاجئ إلى لندن في مايو (أيار) الماضي دون إذن من النادي.
وتعاقد الأهلي مع كوليبالي (22 عاماً) من كيلمارنوك الإسكتلندي في يناير (كانون الثاني) بعقد لثلاثة أعوام ونصف العام.
وغادر المهاجم الشاب فجأة وسط تقارير عن احتمال انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية رغم ارتباطه بتعاقد مع النادي المصري.
وقال رئيس الأهلي، محمود طاهر، إن “النادي تقدم بشكوى لفيفا للحفاظ على حقوقه”.
ونقل موقع الأهلي الإلكتروني عن طاهر قوله: “موقف النادي قوي في هذه القضية خاصة أن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية ولم يتعرض لأي شيء يجعله يقدم على تلك الخطوة.. الأهلي سيكمل المشوار للنهاية ويسير في طريقه عبر القنوات الشرعية للحفاظ على حقوق النادي”.
ونفى رئيس الأهلي ما تردد خلال الأيام الماضية حول تلقي النادي لعدة عروض من أندية إنجليزية لضم كوليبالي.
وأكد طاهر أن “النادي تلقى مكالمة هاتفية من وكيل أعمال اللاعب ينقل فيها رغبته في فسخ تعاقده مع النادي إلا أن الأهلي متمسك بحقوقه كاملة وسوف يسير في كل الاتجاهات بعد تصعيد المشكلة لفيفا”.وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس الأهلي: “لن نتنازل عن حقوق النادي فيما يخص اللاعب بعدما شرعنا بالفعل في سلك الطرق القانونية”.
بيان اللاعب
وفي رده على النادي المصري أصدر اللاعب بياناً عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، أعلن خلاله أنه تعرض لمعاملة سيئة في الأهلي، وقال: “لم أشعر بالراحة في النادي ولم أحظ بأي تعاون من زملائي في الملعب ولم أتحمل البقاء لأكثر من خمسة شهور، المدرب كان يجبرني على اللعب بطريقته هو وحينما لا أنفذ يعنفني في مكتبه، رحلت بدون إذن لأنها كانت المرة الأولى التي نجحت في الحصول على جواز سفري، لو سأتعرض للعقاب من فيفا سأتقبل العقوبة لأن راحتي أهم”.
وأحرز كوليبالي، هداف كأس العالم تحت 17 عاماً في 2011، 6 أهداف مع الأهلي في الدوري، بعد أن شارك في مباراته الأولى عقب حوالي ثلاثة أشهر من انضمامه.
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