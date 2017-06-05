أكد ميشيل برودوم المدرب السابق لنادي الشباب والمدير الفني الحالي لنادي كلوب بروج البلجيكي أنه وصلت له عروض من اندية سعودية وبشكل لا يصدق وتم رفضها لرغبته الشخصية بالاستمرار مع فريقة الحالي بروج وقال برودوم خلال حديثه مع قناة ” سبورزا ” البلجيكية لقد تلقيت عروض مالية كبيرة وبشكل لا يصدق من عدة اندية سعودية وذلك للعودة مجددأ للتدريب في الدوري السعودي وقد رفضتها لرغبتي الشخصية كوني أشعر بحالة جيدة من النجاحات المهنية مع فريقي بروج .
وأضاف أن رفضة للعروض المالية الكبيرة التي قدمت له هي دليل بأن المال ليس كل شيء في حياته التدريبية بينما يهتم في الاجواء الصحية في النادي وهو الامر الموجود في بروج والذي قدم له جميع سبل الراحة والدعم المعنوي لخلق بيئة عمل مناسبة له .
وأفاد أن ليس هناك أي خلافات بينه وبين اللاعبين والادارة بل هناك صداقة ومن أكثر الاشخاص الذي يدعمون عملة ويقدمون له جميع الطلبات اللازمة في الفريق هم فنسنت مينيرت مدير النادي وبارت فيرهاجي رئيس مجلس إدارة .
وأفاد أنه لم يفكر أطلاقاً في اعتزال مهنة التدريب في الوقت الحالي على الرغم أنه وصل لعمر 58 عاماُ لكونه يشعر بصحة جسدية جيدة ولازال عقلة سليم بالإضافة لكونه يرغب في الحصول على أكبر عدد من الانجازات والبطولات في المستقبل حتى تدرج في سجلة التدريبي ثم بعد ذلك يستطيع تحديد موعد اعتزال التدريب نهائياً .وفق “النادى”.
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