من المتوقع ان يصدر قرار بتكليف أنمار الحائلي رئيساً لنادي الاتحاد بالتكليف لمدة موسم واحد، عقب إعلان حاتم باعشن انسحابه رسمياً في الاجتماع الذي جرى قبل ثلاثة أيام مع أعضاء مجلس إدارته.
و تواصل حاتم باعشن مع رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد الشيخ هاتفياً ورشح الحائلي لرئاسة النادي الأصفر.
و كان الشرفي الشاب أنمار الحائلي قد أعلن في وقت سابق استعداده لتولي زمام الرئاسة رغم الديون الكبيرة التي يغرق بها النادي.
يذكر أن الحائلي وأحمد كعكي هما من تكفلا بدفع الراواتب المتأخرة لمحترفي الاتحاد كارلوس فيلانوفيا والكويتي فهد الأنصاري والتونسي أحمد العكايشي والمدرب خوسيه سييرا، وتلبية كافة شروطهم من أجل تجديد العقود.
في حين مايزال ملف الدولي المصري محمود كهربا معلقاً والمفاوضات مستمرة مع إدارة نادي الزمالك.وفق “عين اليوم”.
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