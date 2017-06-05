ذكرت تقارير أن الأمير مشعل بن سعود، رئيس الهيئة الشرفية لنادي النصر، سيجتمع غدا الإثنين، بالأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، والمكتب التنفيذي، لدراسة إعداد الفريق للموسم الجديد، إلى جانب طرق إنهاء الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.
من جهة أخرى ينتظر أن تجتمع الإدارة النصراوية، بالقائد حسين عبد الغني خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى اللاعب مقدرته على العطاء، ورغبته في الانتقال إلى فريق آخر.
وفي شأن نصراوي آخر، شددت إدارة الكرة في النادي، على لاعبي الفريق الأول بالانتظام في التمارين في العشرين من رمضان الجاري، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، بمن فيهم اللاعبين العائدين من الإعارة.وفق “الإقتصادية”.
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