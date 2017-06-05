كشف نادي الظفرة الإماراتي عن تلقي إدارة النادي عرضاً من فريق القادسية للتعاقد مع السوري عمر خربين بشكل تام.
وقال الظفرة عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر” اليوم الأحد أن: “شركة الكرة بنادي الظفرة تدرس عرضاً مغرياً جداً للاعب عمر خربين من نادي القادسية.”.
وأكمل: “احتمالية الاتفاق بين الناديين تبدو كبيرة للغاية.”.
وتألق خربين خلال فترة إعارته من الظفرة لفريق الهلال في النصف الثاني من الموسم المنقضي 2016-17 وسجل 7 أهداف في دوري جميل للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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