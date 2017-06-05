استغرب مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، جمال عارف، من تعاقد إدارة نادي الهلال مع المهاجم مختار فلاتة، وخروج المهاجم الدولي ناصر الشمراني خارج الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل.
وقال جمال عارف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مختار فلاته في الهلال.. بصراحة ماني قادر افهم.. ناصر الشمراني خارج الهلال ومختار داخل أسوار الزعيم.. الهلاليون أبخص”.
وكانت إدارة الهلال قد أعلنت أنها تعاقدت مع مختار فلاتة لاعب الوحدة لتمثيل فريقها في الموسم المقبل، وقال حساب الهلال على تويتر: أتم مجلس إدارة الهلال التوقيع مع مختار فلاتة كلاعب في صفوف الهلال بدءًا من الموسم المقبل 2017-2018.
وقدم مختار فلاتة موسمًا كرويًا رائعًا، حيث سجل 16 هدفاً، كما صنع 3 أهداف، من 23 مباراة لعبها مع فريق الوحدة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.
يذكر أن مختار فلاتة قد سبق ولعب في صفوف اتحاد جدة بين عامي 2013-2016 وحقق معه كأس الملك في موسمه الأول، وارتدى قميص الشباب موسمين بين عامي 2011-2013 واحتفل معه بلقب الدوري.وفق “النادى”.
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