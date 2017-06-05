نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة الخاص بالكيانات الإرهابية، بإدراج أسماء عدد من الشخصيات في قوائم الإرهاب من بينهم لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة.
وضمت القائمة بجوار أبو تريكة رجال أعمال من بينهم صفوان ثابت وشخصيات سياسية، أبرزها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من القيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
وبنشر اسمه رسمياً ضمن قوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية، فإن جواز سفر أبو تريكة أصبح لاغياً ولا يحق له استخراج آخر أو تجديد جواز سفره، كما سيفقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف والمناصب، بالإضافة إلى تجميد أمواله.
يذكر أن أبو تريكة لم يتمكن من حضور جنازة والده الذي توفي في شهر فبراير الماضي، خوفاً من اعتقاله، رغم أن حكم المحكمة لم ينشر بشكل رسمي، وتلقى العزاء في قطر.وفق “أخبار 24”.
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