وجه لاعب نادي الاتحاد فهد المولد رسالة لزميله الأسبق مختار فلاتة، عقب توقيع الأخير لنادي الهلال ليكون لاعباً ضمن صفوفه في الموسم المقبل.
وظهر المولد في مقطع فيديو وقد بدا عليه الحزن، ووجه رسالة لزميله مفادها أنه كان يتمنى لو عاد مختار فلاتة لارتداء قميص نادي الاتحاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في ناديه الجديد.
يذكر أن نادي الهلال أعلن أمس (الأحد) عن ضم مختار فلاتة لصفوفه من فريق الوحدة لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل، في أولى صفقات الهلال الصيفية.
وفق “أخبار 24”.
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