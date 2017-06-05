أعلن النادي الأهلي السعودي اليوم “الإثنين” فسخ عقد الرعاية المبرم بينه وبين شركة الخطوط القطرية، وذلك بعد قطع المملكة علاقاتها مع دولة قطر.
وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل شهر تجديد عقده مع الخطوط الجوية القطرية لمدة 3 سنوات أخرى، مقابل 56 مليون ريال للموسم الواحد بمبلغ إجمالي 168 مليون ريال.
يذكر أن المملكة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة معها، ومنع وسائل المواصلات القطرية من العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.وفق “أخبار 24”.
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