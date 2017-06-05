برأت هيئة تسوية الخلافات العمالية المصنع الذي شهد حادثة بتر زراع زهراء البركاتي، وألزمت التأمينات الاجتماعية بعلاجها داخل المملكة، ودفع مبلغ 40 ألف ريال لها، فيما وصفت الفتاة القرار بالـ”مخيب للآمال”.
وأصدرت الهيئة قرارها يوم الأربعاء الماضي في قضية الفتاة المعروفة بـ”فتاة المصنع” والتي بترت ذراعها من مفصل الكتف بسبب التفاف سير إحدى الماكينات حول ذراعها.
وقالت زهراء: إن قرار الهيئة خيب آمالها في الحصول على طرف صناعية بالخارج تستطيع الاستفادة منها وليس طرفاً للزينة، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أنها ظلت تعاني وترقب قرار الهيئة منذ عامين.
من جهتها، عبرت والدة زهراء عن صدمتها بالقرار، مشيرة إلى حجم المعاناة التي وجدتها الأسرة منذ بتر ذراع ابنتها، مشيرة إلى أن ابنتها أصيبت بحالة اكتئاب شديدة منذ سماعها قرار الهيئة، وظلت تنتابها نوبات بكاء مفاجئة.
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