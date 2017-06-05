ذكر مدير إدارة الضريبة الانتقائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل خلاد خريص أن الهيئة تعمل على إعداد لائحة أسعار معيارية تكون مرجعاً للتسعير بالنسبة للسلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية.
وأضاف خريص، وفقا لـ”الرياض”، أن الاعتماد في الوقت الراهن بالنسبة للتحديد مرتبط بمنتج السلعة ومستوردها فقط.
يذكر أنه تم إقرار نظام الضريبة الانتقائية في 30 شعبان الماضي، وستطبق في 16 رمضان الجاري، وسيتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.
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