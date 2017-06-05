علق الطفل متعب ابن الشهيد النقيب عبدالرزاق متعب الملحم، على مقطع الفيديو المتداول له، أثناء أدائه العمرة مع والده الشهيد، موضحاً أن الفيديو يعود تاريخه إلى رمضان قبل الماضي.
وأشار متعب وفقاً لـ “عين اليوم”، إلى أن والده أصرّ على دفعه بالكرسي المتحرك، حينما أرهقه المشي في الصفا والمروة بتلك العمرة، قائلاً له: “لا تنسى دفيتك وأنت صغير؛ علشان إذا كبرنا أنا وماما تدفنا”.
ويظهر المقطع المتداول النقيب الملحم، الذي استشهد قبل نحو عام، برفقة ابنه “متعب” بالمسجد الحرام يرتديان ملابس الإحرام، ويدعوان للمسلمين بالنصر على أعدائهم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج