أعلنت السلطات البحرينية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر عبر سحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وغلق الأجواء أمام حركة الطيران٬ وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة، مع إمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وحذرت مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها٬ وكذلك المواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها٬ كما منحت المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة.
وأضافت أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية جاء استناداً إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين٬ والتدخل في شؤونها٬ والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي٬ ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة٬ وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم٬ أو قانون٬ أو أخلاق٬ أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار٬ أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية٬ والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
وقالت السلطات البحرينية إن هذه الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط إنما تعدته إلى دول شقيقة أحيطت علماً بهذه الممارسات التي تجسد نمطاً شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به٬ وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم.وفق “أخبار 24”.
وتابعت: “ومع أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانةً لأمنها وحفظاً لاستقرارها فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد٬ مع كل عملية إرهابية٬ سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات٬ والعمل على إسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين”.
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