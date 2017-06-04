أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن أحدث عروضها على الباقات مسبقة الدفعة والمفوترة وذلك بتقديمها إنترنت لا محدود لمدة 3 ساعات يومياً مجاناً عند الاشتراك بباقة “5 جيجا بلس” أو 10″ جيجا بلس”.
وأوضحت موبايلي أنه يمكن لمشتركيها اختيار 3 ساعات من الإنترنت اللامحدود يومياً مجاناً ما بين الساعة السادسة صباحاً و حتى السادسة مساءً، عند تفعيل أي من الباقتين “10 جيجا بلس” بقيمة 120 ريال أو “5 جيجا بلس” بقيمة 65 ريال. أما بالنسبة للراغبين في الاستفادة من العرض فيمكنهم إرسال 3733 في رسالة نصية إلى 1100.
وتتمتع خدمات موبايلي بسرعات عالية تسعى من خلالها إلى مواكبة ما يتطّلع إليه مشتركوها وتقوم على طرح العروض الترويجية المبتكرة لتعكس الروح التنافسية بما ينسجم مع تلبية احتياجات مشتركيها من خلال تطبيق معايير تجربة العملاء والتي من خلالها تستطيع الشركة أن تدرس أفضل العروض التي تلامس احتياجات المشتركين وتطلُّعاتِهم.
هذا وتعي موبايلي تمامًا أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج