أثنى الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد مدير الجامعة المكلف على ما تبذله عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد من جهد في سبيل تطوير البنية الإلكترونية لجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز والخدمات النوعية التي تقدمها، وحث الجميع على الاستمرار في تقديم كل ما هو مميز وكل ما من شأنه أن يسهل عملية إنجاز الأعمال في الجامعة؛ مؤكدًا دعمه المستمر للعمادة ومنسوبيها.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور الحامد مركز أمن المعلومات بالجامعة بمقر عمادة تقنية المعلومات، يوم الأحد 2/9/1438هـ؛ يرافقه وكيل الجامعة الدكتور عبد الله الجمعة؛ حيث استعرضت عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد عددًا من المشاريع والإنجازات، شملت افتتاح المركز، وحزمة من الخدمات والنُظم الإلكترونية، كما استمع الدكتور الحامد إلى شرح وافٍ عن المركز وما يقدمه من خدمات للجامعة ومنسوبيها مثل حماية الأجهزة من الفيروسات والتصدي لمحاولات الاختراقات، كما استعرض عدد من مديري الإدارات بالعمادة بعض المشاريع والإنجازات والتي شملت النتائج التي حققتها الجامعة في القياس السابع الذي أقامه برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر)، حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر من بين أكثر من 156 جهة حكومية، كما شمل العرض نظام ذكاء الأعمال (أداء) ، ونظام تطبيق الجوال وعدد من الخدمات والنظم الإلكترونية التي أطلقتها العمادة ، كما تم استعراض نظام المستشفى الجديد في مرحلته الأولى ونظام إدارة أصول تقنية المعلومات ونظام مراقبة أداء خدمات البنية التحتية وبوابة خدمات العمادة، كما استعرض وكيل العمادة الدكتور خالد النويصر عددًا من المشاريع المستقبلية التي تعمل العمادة على إنجازها في الوقت القريب.
من جانبه شكر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز البهدل مدير الجامعة المكلف على رعايته لأنشطة العمادة وإنجازاتها، كما وجه شكره إلى وكيل الجامعة الدكتور عبد الله الجمعة لمتابعته وإشرافه المستمر لأعمال العمادة.
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