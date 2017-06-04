تتواصل الجهود في مخيم البلديه (إفطار الصائم الرمضاني) والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج ضمن مسئوليتها الإجتماعية مقابل مسجد الملك عبدالعزيز وفي منطقة السوق المركزية حيث يتم تفطير اكثر من ٧٠٠ صائم يوميا وبرعاية من الشيخ صالح العسكر.
تتواصل الجهود في مخيم البلديه (إفطار الصائم الرمضاني) والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج ضمن مسئوليتها الإجتماعية مقابل مسجد الملك عبدالعزيز وفي منطقة السوق المركزية حيث يتم تفطير اكثر من ٧٠٠ صائم يوميا وبرعاية من الشيخ صالح العسكر.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884932377.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج