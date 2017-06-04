الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل لنا خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونحمده أن بلغنا شهر الخير والبركات
ونبارك لأمة محمد بهذا الشهر شهر الخير والعطاء والبذل والتأخي بين الأمة وبين الغني والفقير وبين أهل الخير والعطاء والمحتاجين
ونحمد الله أن جعلنا حلقة وصل بينهم ونعين أهل الخير على الخير ونعين من يستحق العون على ما أبتلاهم الله فيه
قال الله تعالى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا .. )
[سورة الفتح 29]
ومن باب الرحمة والعطاء في شهر الخير يناشد رئيس مجلس إدارة جمعية جذا
أهل الخير والعطاء والجود الوقوف مع الجمعية ودعمها بثلاث أراضي تكون مكانها مناسب لوصول ذوي الإعاقة لتكون
1. أرض لبناء وقف خيري للجمعية يعود بريعه لذوي الإعاقة ونشاط الجمعية وبرامجها
2. أرض لمركز جذا لذوي الإعاقة والذي بعمل حالياً في مبنى مستأجر ويقدم خدماته للأطفال ذوي الإعاقة من 2 _ 10 سنوات .
3. أرض لمقر الجمعية وهو حاليا في مبنى مستأجر .
4. التبرع بأي وقف جاهز لصالح الجمعية وتلتزم الجمعية بإنفاق ريعيه وفقاً لشرط المتبرع .
نسأل الله لمن يتبرع او يسعى في تحقيق ذلك
أن يكون ذلك شافعاً له ولوالدية وأن يجمعه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [سورة البقرة 261]
رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى
0561646363
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