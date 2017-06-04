زار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد اليوم (الأحد) برفقة عدد من الإعلاميين الحد الجنوبي، والتقوا بالجنود المرابطين على الحدود في الجبهات الأمامية، وتناولوا معهم وجبة الإفطار.
وظهر وزير الإعلام العواد برفقة عدد من الإعلاميين، مثل رئيس هيئة الصحفيين خالد المالك، وهو في الحد الجنوبي، يزور المرابطين ويطلع على أحوالهم ويشد من أزرهم قبل أن يتناول معهم وجبة الفطور.
ووجّه الوزير العواد رسالة إلى الجنود الموجودين على الجبهة في الخطوط الأولية وكافة المرابطين على الحد، عبر جهاز النداء، معبرا عن سعادته وسعادة الإعلاميين المرافقين له بتواجدهم هناك.
كما وجه الإعلاميون بدورهم شكرهم لوزير الثقافة والإعلام، على إتاحته الفرصة لهم لزيارة الجنود المرابطين، مشددين على فخرهم بما رأوه وامتنانهم لتفاني الجنود في حماية الحدود.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج