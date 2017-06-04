أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض “قطار الرياض” عن البدء في تركيب كسوة جسور الطرق والحواجز للمسار الأصفر بالمشروع.
وأظهرت صورٌ أعمدة وطرق المسار الأصفر لقطار الرياض، على مطار الملك خالد الدولي، حيث تتحرك الماكينات التي تقوم بتركيب الكسوة والحواجز .
يُذكر أن المسار الأصفر يُعد الرابع لقطار الرياض، حيث يقع على محور طريق مطار الملك خالد الدولي ويمتد بطول 29,6 كيلومتر.وفق “أخبار 24”.
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