حضرت جموع حاشدة إلى مسجد الشيخ محمد باعشن بجدة، الذي توفي دهسا أثناء ذهابه إلى مسجده لصلاة الفجر، مكتظين في الشوارع ومشيعين جنازته إلى المقبرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو توافد جموع غفيرة من الناس للصلاة على الفقيد، ما جعل الصفوف المتراصة تخرج خارج نطاق المسجد لتكتظ بها الشوارع، فيما شيعه المصلون من مسجده إلى المقبرة المجاورة.
وكان باعشن، الشيخ المسن الذي أمّ مسجده لأكثر من 40 عاما، قد توفي بعد أن دهسته مركبة أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر.
وفق “أخبار 24”.
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