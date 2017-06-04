أكد المشرف على مشروع الطائرات بدون طيار (صقر) وإدارة البرامج الخاصة بمدينة الملك عبدالعزيز للتقنية، الدكتور خالد الحصان، أن المرحلة الأولى لمصنع إنتاج الطائرات من دون طيار (صقر) أوشكت على الانتهاء.
وأضاف أن عملية التصنيع للطائرة دون طيار في المملكة تتم بالكامل في الثمامة بالرياض، وذلك في الناحتين العسكرية والمدنية منها، وتخدم الأبحاث العلمية وتخطيط المدن والحماية الأمنية وحماية المنشآت أيضاً، وهي حكر للجهات الرسمية التي يتم التنسيق معها.
ولفت الحصان إلى أن طائرة “صقر 1” دون طيار مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتحلق لمدى يزيد على 2500 كيلومتر، وحمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر، وإطلاقها من ارتفاعات مختلفة من 500 إلى 6000، ومدى يصل إلى 10 كيلومترات، وتصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5 متر.
وذكر بحسب “الحياة” أنواع الطائرات من دون طيار التي أنتجتها المدينة وهي طائرة متوسطة الحجم أطلق عليها اسم “صقر 2″ و”صقر 3″ و”صقر 4” وتمتاز “صقر 2” بأنها ذات مدى يصل إلى 150 كيلومتراً ويمكن تطوير مداها إلى 250 كيلومتراً ولمدة تحليق تصل إلى 8 ساعات بسرعة تقدر بـ120 كيلومتراً في الساعة وبارتفاع 5000 متر وفقاً لـ “الحياة”.
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