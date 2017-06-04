نجح النادي الأهلي في تسديد ضربة قوية لمدربه السابق البرتغالي فيتور بيريرا، وذلك بتغريمه مبلغ 750 الف يورو (3 ملايين و225 الف ريال)، حيث أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكما في القضية المرفوعة من بيريرا وعدد من مساعديه ضد النادي الأهلي. بإلزام بيريرا بسداد المبلغ المذكور سلفاً، بعد خصم بعض المستحقات المقررة للمدعي، مقابل إخلال المدرب بشروط فسخ التعاقد والعمل مع نادي أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة المحمية المحددة ضمن العقد المبرم بينه وبين النادي الأهلي لتدريب الفريق الكروي الأول آنذاك.وفق “النادى”.
وكان بيريرا قاد الاهلي موسم 2013 وحقق معه وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يفسخ عقده مع الاهلي في مؤتمر صحفي. يشار إلى أن نادي ميونخ الألماني أقال المدرب السابق للأهلي أمس بعدما قادهم إلى الدرجة الثالثة، وتم تعيين المدرب رونجيك كوستا بديلاً له.
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