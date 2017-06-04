فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه إثر تغلبه على فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم (السبت) بنتيجة 1/4 وذلك على ملعب ميلينيوم ستاديوم في العاصمة الويلزية كارديف.
وسجل لريال مدريد نجم هجومه كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 20 و64، وكاسيميرو في الدقيقة 61، وماركو اسينسيو في الدقيقة 90 فيما سجل ليوفنتوس هدفه الوحيد اللاعب ماريو ماندجوكيتش في الدقيقة 27 من المباراة.
يشار أن الشوط الأول كان حافلاً بالقوة في الالتحامات بين الفريقين، مما دفع الحكم الألماني فيليكس برايش لإشهار 3 إنذارات، لكل من باولو ديبالا، وثنائي ريال مدريد كارباخال وسيرجيو راموس.
وفق “أخبار 24”.
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