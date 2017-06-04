كشفت مصادر، أن إدارة نادي الفيحاء توصلت إلى اتفاق مع اللاعب الدولي عبد المجيد الرويلي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء لسنتين. وذكرت المصادر، أن التوقيع مع الرويلي سيتم السبت المقبل في مقر نادي الهلال، بعد فراغ اللاعب من مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي سيلاقي أستراليا الخميس المقبل ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وبحسب “الرياضية” ، سيصل إجمالي ما سيتقاضاه الرويلي في عقده مع الفيحاء 5 ملايين ريال عن كل موسم، مع امتيازات أخرى. وكان الرويلي قد تلقى عرضاً من التعاون، لكنه فضل الموافقة على عرض الفيحاء نظراً لقيمته المالية.
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الفيحاء يتفق مع الرويلي بخمسة ملايين
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