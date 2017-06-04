بينت مصادر، أن أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي، امتنع عن توقيع الأوراق الخاصة بمكافآت اللاعبين بعد تأهلهم للدور ربع النهائي للنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، إثر تغلبهم على الأهلي الإماراتي بمجموع لقائي الذهاب والإياب 2/4، إذ كان مقررا أن يتسلّم اللاعبون راتب شهر من جملة رواتبهم المتأخرة التي وصلت لأربعة شهور جنبا إلى جنب مع المبالغ المرصودة لعبورهم للمرحلة التالية في البطولة الأخيرة بعد وصول البعثة إلى جدة.
وأضافت المصادر أن سبب امتناع المرزوقي عن الإمضاء على كشف الرواتب والمكافآت مرده الاستقالة التي يعتزم تقديمها اليوم، رغم حضوره في اليوم التالي لمقر النادي، بسبب التراجع الكبير في النتائج وعدم المحافظة على الألقاب التي حصدها الفريق الموسم قبل الماضي وتمثلت في دوري جميل للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، باستثناء كأس السوبر الذي ناله في انطلاقة الموسم على حساب الهلال في لندن، الواقع الذي أثار جدلا جماهيريا وشرفيا وإعلاميا، تمخضت عنه الرغبة في التغيير على مستوى الإدارة والأجهزة الفنية.
وكان الأمير خالد بن عبد الله، عضو شرف الأهلي، قد طالب المرزوقي، بتحديد موقف إدارته بالاستمرار أو الاستقالة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة قيام المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، الذي يترأسه الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل بمسؤولياتها، وقال “يجب على إدارة النادي برئاسة المرزوقي تحديد موقفها عاجلا بالاستمرار أو الاستقالة من أجل سرعة وضع البرنامج الإعدادي واتخاذ كل القرارات الكفيلة بمعالجة السلبيات وتصحيح المسار وتدعيم الفريق بما يكفل تحسين صورته في منافسات الموسم المقبل مع مراعاة ضيق فترة الإعداد التي لا تتجاوز الشهرين، التي تحتم معالجة الوضع وتحديد الموقف”. وفي ظل الأحداث الحالية، بات من المتوقع أن ينتظر اللاعبون فترة قد تطول إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي والتي يتم عبرها اختيار إدارة جديدة لقيادة الأهلي، قبل أن يتحصلّوا على حقوقهم المالية.وفق “الاقتصادية”.
يشار إلى أن الأمير فهد بن خالد عضو شرف النادي يتأهب للعودة إلى رئاسة النادي، خلفا للمرزوقي الذي ينتظر أن يتقدم باستقالته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج