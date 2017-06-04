أكدت اذاعة يو إف أم سعي ادارة الهلال من أجل عمل مخالصة مع الثلاثي عبدالمجيد السواط، وعبدالله السديري، وعبدالله العمار بعد نهاية إعارتهم الموسم الماضي.
من جانب آخر يتواجد لاعب الهلال الشاب مجاهد المنيع في الامارات خلال فترة الاجازة التي منحها مدير الجهاز الفني “رامون دياز” للاعبي الفريق الأول لاستكمال برنامجه الاعدادي في أكاديمية متخصصة قبل بداية المعسكر الإعدادي للفريق للموسم المقبل في النمسا.
ويقضي اللاعب المراحل الاخيرة من برنامجة التأهيلي بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي في منتصف الموسم الماضي.وفق “أخبار 24”.
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