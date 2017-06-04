أقدم إرهابيون مجهولون في بلدة العوامية، فجر اليوم الأحد، على إحراق منزل نائب رئيس المجلس البلدي سابقا المهندس نبيه البراهيم.
وذكرت مصادر أن المجهولين دخلوا المنزل من الناحية الغربية في ظل غياب أصحاب المنزل، ومن ثم إحراقه، مستخدمين مواد شديدة الاشتعال لتسريع انتشار الحريق في كل الغرف، وحصول أضرار بالغة به.
وأضافت بحسب “الرياض” أن جيران البراهيم هرعوا لإخماد النيران إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلا بعد أن أجهزت النيران على الغرف، ما سبب دمارا كبيرا في المنزل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج