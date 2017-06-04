قامت إدارة النظافة ببلدية محافظة الخرج بتطبيق الغرامة بحدها الأعلى على أحد المؤسسات ، بعد قيام إحدى سياراتها بتصريف مخلفات الجلود وتفريغها في أحد أراضي الفضاء جنوب الخرج والتي بناء عليها تم حجز السيارة لحين سداد المخالفة .
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بلدية #الخرج تخالف السيارة التي ألقت الجلود وتحجز المركبة
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